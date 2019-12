Vieni da Me, Nancy Brilli si confessa: “Ho dato uno schiaffo a Virzì” (Di martedì 31 dicembre 2019) Ditele ciò che volete, ma non che è bella e basta: come se ce ne fosse bisogno, Nancy Brilli ha dimostrato di avere carattere parlando di sé durante un’intervista a cuore aperto nel salotto di Vieni da Me. L’attrice è stata una delle ospiti dell’ultima puntata dell’anno del programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Attualmente impegnata nello spettacolo teatrale A che servono gli uomini?, la Brilli ha parlato della sua vita professionale e personale. Per quanto riguarda la vita professionale, Nancy ha dichiarato di essere soddisfatta: la sua carriera è stata costellata di successi e di momenti d’oro e attualmente è più che appagata grazie alle tournèe teatrali che le stanno regalando grandi soddisfazioni. Guardando indietro, ha detto a Caterina Balivo di essere “nata” come attrice praticamente per caso: era compagna di scuola di Vittoria ... Leggi la notizia su dilei

