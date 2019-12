Vieni da me: imbarazzo tra Caterina Balivo e il figlio di Gianni Morandi (Di martedì 31 dicembre 2019) Ieri è andata in onda su Rai1 la consueta puntata pomeridiana di Vieni da me, tra gli ospiti intervistati Lorenzo Crespi e Marco Morandi, figlio d’arte del celebre Gianni Morandi. Proprio con quest’ultimo ospite c’è stato un momento di imbarazzo dovuto a una piccola figuraccia della conduttrice. Tutto è nato quando la Balivo ha chiesto a Marco Morandi di ricordare come si sono conosciuti i suoi genitori, Gianni Morandi e l’attrice Laura Efrikian; la storia d’amore è nata sul set di un musicarello, film musicale molto in voga negli anni ’60, purtroppo però è stato lanciato il video del musicarello sbagliato. L’equivoco, le risate e poi un’altra gaffe Come da prassi, la conduttrice ha lanciato un piccolo video introduttivo: “Ecco come i tuoi genitori si sono conosciuti. Tutto è partito da un musicarello”. Tuttavia quanto trasmesso era Chimera, film del 1968 e non esattamente il ... Leggi la notizia su thesocialpost

