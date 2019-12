Victoria Beckham, crisi finanziaria per la sua linea di abbigliamento (Di martedì 31 dicembre 2019) Aria di crisi per Victoria e David Beckham? No, non crisi matrimoniale, ma di natura economica. Infatti, stando a quanto scrivono i tabloid inglesi, la stilista e imprenditrice sarebbe in gravi difficoltà finanziarie a causa delle pesanti perdite subite dalla sua linea d’abbigliamento, caratterizzata da look minimal chic e avantgarde. Un'operazione commerciale lanciata nel 2005, dopo aver dato l’addio alle Spice Girls e alla carriera da solista.Si stima che il marchio in 11 anni abbia perso 42 milioni di sterline (12,3 milioni alla fine del 2018, 10,3 milioni l'anno precedente) e che sia a rischio bancarotta. Per tentare di affrontare il problema, l'ex Posh Spice avrebbe tagliato alcune spese, licenziando, per esempio, il suo autista privato e il direttore della comunicazione. Inoltre, il suo atelier ad Hammersmith, Londra, dovrà fare a meno delle eleganti decorazioni floreali ... Leggi la notizia su blogo

