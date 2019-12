Vicesindaca a Salvini: “Hai guadagnato 2,5 milioni con la politica” (Di martedì 31 dicembre 2019) Angela D’Alto, la Vicesindaca della cittadina di Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, ha scritto una lettera all’ex ministro Matteo Salvini. Nel testo della missiva la donna attacca duramente il leader leghista accusandolo di utilizzare una propaganda anti-casta che viene smentita dai fatti concreti. Tuttavia, Salvini non si lascia scivolare addosso queste parole e replica spiegando di aver rivestito cariche istituzionali di rilievo. Il leader del Carroccio, infine, non si spiega come un vicesindaco possa utilizzare questi toni con dei professionisti della politica. Vicesindaca scrive lettera a Salvini Non è piaciuta a Matteo Salvini la lettera indirizzata a lui da una Vicesindaca del comune di Monte San Giacomo, nei pressi di Salerno. Angela D’Alto, infatti, non ha utilizzato mezzi termini con l’ex ministro, accusandolo di utilizzare propaganda ... Leggi la notizia su notizie

