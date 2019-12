Viaggi: le destinazioni “Classic Blue” (colore Pantone del 2020) (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 sarà blu. Anzi Classic Blue, il colore dell’anno indicato da Pantone. Un blu profondo, elegante e rassicurante, che arriva dopo il corallo del 2019 e che vuole anche essere un monito alla salvaguardia degli oceani. Con il codice Pantone 19-4052, il Classic Blue è pronto a influenzare moda, architettura, design e – perché no – i Viaggi. Nella gallery abbiamo selezionato le mete più blu che ci siano, mettendo insieme ricordi di Viaggio e suggerimenti dati da Forbes e Departures. Da Jodhpur in India a Samarcanda in Uzbekistan, passando per laghi e mari, scoprite le destinazioni perfette per fare un tuffo nel Classic Blue durante le vostre prossime vacanze. O anche solo per rifarvi gli occhi. Viaggi: le destinazioni “Classic Blue” (colore Pantone del 2020) Wired. Leggi la notizia su wired

