Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 20:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CASSIA VEIENTANA RISOLTO L’INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA Roma-TARQUINIA, TRAFFICO REGOLARE, TRA TORRIMPIETRA E LA BARRIERA DI Roma OVEST, IN DIREZIONE Roma-FIUMICINO MENTRE SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE, CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TUSCOLANA NELLA CAPITALE TUTTO PRONTO PER LA “FESTA DI Roma” IN OCCASIONE DI CAPODANNO CAMBIA LA VIABILITA’ L’AREA DELL’EVENTO E’ PEDONALIZZATA, CON CHIUSURE TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI CONTESTUALMENTE LE LINEE DI BUS DI ZONA DEVIANO SU PERCORSI ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2019 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #31-12-2019 -