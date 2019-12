Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 19:45 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE TRA CASTEL DE’ CEVERI E IL BIVIO PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO ALTRO INCIDENTE SULLA Roma-TARQUINIA, PROVOCA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E LA BARRIERA DI Roma OVESTR, IN DIREZIONE DELLA Roma-FIUMICINO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, PER TRAFFICO INTENSO E NELLE DUE DIREZIONI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE IN OCCASSIONE DEL CAPODANNO GRANDE Attesa “LA FESTA DI Roma” PER RAGIONI DI SICUREZZA, DALLE 19.00 CIRCA L’AREA DELL’EVENTO VERRÀ PEDONALIZZATA, CON CHIUSURE TRA VIA DEL CIRCO MASSIMO, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI CONTESTUALMENTE LE LINEE DI BUS DI ZONA SARANNO DEVIATI SU PERCORSI ... Leggi la notizia su romadailynews

