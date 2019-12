Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 12:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 12.20VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SI STA IN CODA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA NOMENTANA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE SE SU VIA CASSIA CODE TRA OLGIATA E LA STORTA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DE SELCI IN DIREZIONE DI SANTA MARIA DELLE MOLE ANDIAMO NEL CENTRO URBANO DI FRASCATI,TRAFFICO INTENSO SU VIA GREGORIANA TRA VIA NAGELO CELLI E VIA TUSCOLANA NELLE DUE DIREZIONI SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI A Roma TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN Roma. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME ... Leggi la notizia su romadailynews

