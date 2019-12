Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 11:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 11.20VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E ALBUCCIONE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA TOR SANT’ANTONIO E VIA DI SANTA LUCIA NEI DUE SENSI SI STA IN CODA SU VIA DEI CASTELLI RomaNI TRA VIA CAMPOBELLO E VIA NDI PRATICA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI A Roma TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN Roma. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN PARTICOLARE LA LINEA TRAM 3 PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LA ... Leggi la notizia su romadailynews

