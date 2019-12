Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:45 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 09.35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECHINA NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO TRASPORTO PUBBLICO QUESTA SERA LE ULTIME PARTENZE DELLE METRO SARANNO ALLE ORE 2.30 DAI CAPOLINEA. DOPO TALE ORARIO SONO PREVISTI BUS SOSTITUTIVI DENOMINATI nMA-Nmb-Nmb1-Nmc-Nme SOSTITUTIVE ANCHE DELLA Roma LIDO OGGI A Roma TRA LE ORE 13 E LE ORE 16 SI SVOLGERA’ LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA WE RUN Roma. PREVISTI DUE PERCORSI, UNO COMPETITIVO E UNO AMATORIALE. PARTENZA E ARRIVO SARANNO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA. PREVISTE DEVIAZIONI AL TRAFFICO E MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO . IN ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -