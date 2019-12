Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 09:15 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA TRILUSSIA E VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, RIMANGONO CHIUSE ALCUNE STRADE DELLA Regione COME LA VIA APPIA TRA BORGO FAITI E PONTINIA LA SP125 AUSENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE NEL REATINO LA SP54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA E NEL FRUSINATE LA SP76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT0’ANDREA DEL GARIGLIANO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA DELLA METRO A, PREVISTE NAVETTE BUS SOSTIUTIVE TRA CORNELIA E VALLE AURELIA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA SULLA LINEA FL7 Roma FORMIA IN ... Leggi la notizia su romadailynews

