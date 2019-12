Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 08:15 (Di martedì 31 dicembre 2019) Viabilità DEL 31 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DLE TERRITORIO ECCETTO SUL RACCORDO ,IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AL KM 53+900 ALTEZZA VIA LAURENTINA SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA TRILUSSIA E VIA APPIA NELEL DUE DIREZIONI A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI, ANCORA CHIUSE NEL FRUSINATE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO. CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA RIMANE CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800, CI TROVIAMO TRA TOR TRE PONTI E PONTINIA. SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA SP125 AUSENTE RIMANE CHIUSA A CASUA DI FRANE DAL KM ... Leggi la notizia su romadailynews

