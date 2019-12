Verona, bruciata la panchina del clochard morto per il freddo. “Gesto raccapricciante” (Di martedì 31 dicembre 2019) Boateng Kofie, senzatetto ghanese di 39 anni, è stato trovato morto di freddo il 28 dicembre tra i giardinetti di Porta Vescovo a Verona. Ma la storia non finisce qui. Perché ieri notte, dopo che il corpo dell’uomo è stato portato via, qualcuno ha deciso, passando davanti alla panchina e dare fuoco alle coperte e ai cartoni che il clochard usava per scaldarsi. Leggi la notizia su fanpage

