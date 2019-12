Valeria Marini struccata: nella [FOTO] è davvero irriconoscibile (Di martedì 31 dicembre 2019) Valeria Marini negli ultimi anni ha spesso fatto scalpore mostrandosi completamente struccata, soprattutto durante il Grande Fratello Vip. Eppure i fan non si abituano mai e ogni volta accusano duramente il colpo, notando come la showgirl “al naturale” sia diversa. Stellare anche senza make up! La Marini stellare, sempre impeccabilmente truccata e non. Siamo abituati a vederla sempre tutta in tiro, perfettamente truccata e senza un capello fuori posto. In queste FOTO la showgirl è invece in tutta la sua naturalezza senza un filo di make up! La FOTO ha fatto il giro del web: la bella Valeria, però, ha preso con spirito anche le prese in giro meno eleganti, con la solita classe che la contraddistingue. L'articolo Valeria Marini struccata: nella FOTO è davvero irriconoscibile proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

cabeza_amaro : RT @Mohamed85694762: Valeria Marini - - Mohamed85694762 : Valeria Marini - - emanuele2punto0 : @stefanogv79 Il 31!!! Che bello!!! ?? mi sento molto Valeria Marini ora ?????? -