Usa vs Cina: la nuova guerra fredda Macron prova a prendersi l'Europa (Di mercoledì 1 gennaio 2020) La sfida tra Washington e Pechino potrebbe sfociare in una nuova guerra fredda. Cambiano gli equilibri in Europa e in Medio Oriente. E il mondo si prepara alla "slowbalisation" Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

Antonio_Tajani : Finalmente qualcuno a Bruxelles mi da ragione sulla necessità di cambiare le regole sulla concorrenza per competere… - Affaritaliani : Usa vs Cina: la nuova guerra fredda Macron prova a prendersi l'Europa - SBerritta : @ilsussidiario Se la Cina fa le manovre con l'Iran e l'Iran fa a sberle con gli Usa noi come siamo messi?E se nel f… -