Uomini e Donne: Nicole Mazzocato rivela altri dettagli sui tradimenti e i problemi di salute (Di martedì 31 dicembre 2019) Nicole Mazzocato ha dato qualche dettaglio in più dopo l’intervista concessa a Rivelo con Lorella Boccia. Ecco che cosa ha detto l’ex corteggiatrice. Uomini e Donne: Fabio Colloricchio confessa tradimenti reciproci tra lui e Nicole Mazzocato La settimana scorsa a Rivelo, programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, sono intervenuti Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato in due spazi diversi. Fabio e Nicole si sono conosciuti a Uomini e Donne circa cinque anni fa e tra loro è nata una relazione molto complicata. Dopo una convivenza a Roma, sono iniziati mille problemi che li hanno portati a lasciarsi, poi a riprendersi e fare terapia di coppia. Lo scorso gennaio si sono lasciati definitivamente ma le cose continuano ad essere difficili per loro. Dopo la partecipazione a Supervivientes, Fabio Colloricchio ha parlato molto male di Nicole e quando ha detto di aver perdonato ... Leggi la notizia su kontrokultura

