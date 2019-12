UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni puntata 904 di Una VITA di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020: Padre Telmo cerca di rassicurare Lucia, alla quale promette che non resterà sola… La casa di Celia viene posta in quarantena, ma Felipe decide di entrare egualmente e di rischiare: l’uomo non vuole rimanere lontano dalla consorte… Inigo scommette e vince ad un incontro di pugilato… Samuel ospita Felipe e Lucia, nonostante le proteste di Telmo. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

