Una vita anticipazioni: il gesto di Felipe che vuole morire con la sua Celia (Di martedì 31 dicembre 2019) Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Innanzi tutto vi ricordiamo che le soap di Canale 5 si fermano per le feste: il primo gennaio 2020 quindi Il segreto e Una vita non andranno in onda. La soap spagnola torna il 2 gennaio 2020 con una nuova imperdibile puntata. Avrete visto negli ultimi episodi, che c’è grande preoccupazione per Celia. Ha infatti un brutto male e i medici non sono così sicuri che possa guarire. Felipe è davvero distrutto perchè in nessun modo è pronto a perdere sua moglie. Anche Lucia sembra essere particolarmente preoccupata ma invece che trovare conforto tra le braccia di Samuel, l’uomo che dovrebbe sposare a breve, viene affettuosamente rassicurata da padre Telmo… Non ci resta che scoprire che cosa succederà quindi nella puntata di Una vita del 2 gennaio 2020. Celia sarà curata con la giusta cura? Lucia avrà modo di pensare ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

