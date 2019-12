UNA VITA, anticipazioni e trame puntate dal 7 al 10 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni e trame puntate settimanali telenovela Una VITA da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2020: Per impedire a Lucia di entrare in casa Alvarez Hermoso, Telmo decide di prendersi carico delle cure di Celia e Felipe, gravemente ammalati. La vicinanza tra la Alvarado e il parroco di Acacias non fa altro che destare l’ira di Samuel. Antoñito non capisce per quale ragione Lolita voglia sposare Ceferino e si sente tradito da lei. Flora scopre che Iñigo sta scommettendo denaro nei combattimenti di boxe e ne parla con Leonor. Servante è sotto shock quando Paciencia, in un telegramma, gli comunica di averlo tradito con un mulatto di 50 anni. Nonostante una cura sperimentale somministrata loro dal dottor Quiles, Celia e Felipe non si riprendono dal male che hanno contratto, motivo per cui Lucia è disperata. La ragazza medita quindi di scrivere una lettera a Tano per informarlo della ... Leggi la notizia su tvsoap

