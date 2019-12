Un prefetto indagato per una mazzetta: la giustizia farà il suo corso, ma l’Italia è un paese senza morale (Di martedì 31 dicembre 2019) Alla fine nemmeno i corrotti sono più quelli di una volta. Da Cosenza arriva la notizia di un’indagine a carico del prefetto Paola Galeone, accusata di avere intascato una mazzetta di 700 euro in un bar del posto da un’imprenditrice che ha deciso di denunciare tutto alla Polizia. Ovviamente sarà il processo a decidere eventuali responsabilità ma il quadro indiziario è sicuramente grave, poiché l’incontro è stato videoregistratore dalle forze dell’ordine e le banconote sono state fotocopiate prima dello scambio. Qui siamo di fronte a un’alta figura istituzionale (a proposito, quando si avrà voglia di riaprire un dibattito su ruoli, competenze e utilità delle Prefetture?) che potrebbe aver insozzato il proprio ruolo per un pugno di banconote: siamo un Paese colabrodo in cui basta poco per riuscire a deviare pezzi delle istituzioni, della giustizia e dell’imprenditoria. Se l’etica di un ... Leggi la notizia su tpi

