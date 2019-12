UN POSTO AL SOLE, anticipazioni e trame puntate dal 6 al 10 gennaio 2020 (Di martedì 31 dicembre 2019) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio 2020: Serena, insospettita dallo strano comportamento di Filippo, comincia a indagare e intende capire se tra il marito e Viviana possa essere successo qualcosa. Carla e Mia sembrano iniziare a costruire un bel rapporto. Vittorio non vede l’ora che Alex torni a lavorare al Vulcano per poter stare di più con lei. Raffaele cerca di attenuare le tensioni tra Otello e Renato. Serena costringe Filippo a un aspro confronto, in modo da capire una volta per tutte il rapporto del consorte con Viviana. Silvia e Arianna offrono a Patrizio di lavorare di nuovo al Vulcano, ma lui vorrebbe più soldi e intanto qualcuno cerca di ostacolare la trattativa. Raffaele e Ornella non riescono a far riappacificare Renato e Otello, inoltre quest’ultimo prende una decisione che potrebbe peggiorare la situazione. La ... Leggi la notizia su tvsoap

