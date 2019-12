Un posto al sole anticipazioni 1° gennaio 2020: Otello e Renato travolti dai festeggiamenti (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 1° gennaio 2020 su Rai3, Otello e Renato si scateneranno nei festeggiamenti per il Capodanno: anticipazioni. Un posto al sole torna mercoledì 1° gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nel bel mezzo dei festeggiamenti per il Capodanno, che avranno un sapore particolare per Otello e Renato. Il Capodanno a Palazzo Palladini si svolgerà in un clima festoso e di grande suspense. Mentre Renato coinvolgerà Otello in un insolito veglione dagli esiti inattesi, Guido e Mariella verranno travolti da un ospite imprevisto. Intanto al Caffè Vulcano andrà in scena uno spettacolo molto particolare. L'appuntamento con la prima puntata dell'anno di Un posto al sole è per domani, 1° gennaio 2020, come sempre ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Un posto al sole anticipazioni 1° gennaio 2020: Otello e Renato travolti dai festeggiamenti) Playhitmusic - - Teleblogmag : La presenza di Viviana diviene sempre più ingombrante per Filippo. #upas - BlogSocialTv1 : Ieri in access prime Un Posto al Sole 1.674.000 al 6.9% share @RaiTre @StefanoColetta2 #AscoltiTv… -