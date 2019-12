Ultimi sondaggi politico elettorali 2019, uragano Lega vola al 35%, giù Pd e M5S, sale ancora FDI (Di martedì 31 dicembre 2019) La sfiducia da parte degli italiani nel governo giallofucsia è forte. A testimoniare la voglia della maggioranza degli italiani di un governo diverso sono i sondaggi. Secondo gli Ultimi sondaggi resi noti durante la trasmissione di La7, Coffe Break, il partito di Matteo Salvini si attesterebbe oltre il 35%. Un risultato incredibile per il Carroccio che con i suoi voti doppierebbe il Pd secondo partito in Italia. Dopo alcune settimane di assestamento la Lega, secondo i sondaggi redatti da Termometro politico, ritorna a salire e si attesterebbe al 35,2%, risultato mai ottenuto fino ad ora. Il balzo in avanti della Lega è dovuto, molto probabilmente, al caso Gregoretti che vede Matteo Salvini indagato per sequestro di persona. Molti italiani trovano ingiusta l’indagine a carico dell’ex Ministro degli Interni e in particolare non hanno molto gradito che il leader della Lega ... Leggi la notizia su baritalianews

