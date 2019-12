Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 20:10 (Di martedì 31 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno un grosso incendio è divampato nella notte all’interno del cantiere per il nuovo ponte di Genova l’incendio è stato innescato dalla scintilla di un flessibile usato da un’opera da riguardato la struttura in legno che serve per dare la forma le pile di calcestruzzo per nuova struttura le fiamme sono state domate in breve tempo dai pompieri non è stato disposto il sequestro dell’area Pertanto si nota della struttura e lavori potranno riprendere non appena finite le operazioni di pulizia della fila delle parti ammalorate che saranno laddove necessario sostituito il Ministero dei Trasporti intanto ha convocato con urgenza stamattina auto dopo il crollo di una parte del soffitto di una galleria della 26 in Liguria il prato è stato riaperto Samantha cristoforetti l’astronauta ... Leggi la notizia su romadailynews

LelloMakico7 : RT @NapoliCapitale: 'Scarte frúscio e piglie primera!'. Ma che significa? - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 20:10: romadailynews radiogiornale Buonasera dalla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 20:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -