Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 11:10 (Di martedì 31 dicembre 2019) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio al Ministero dei Trasporti riunione d’emergenza convocata Autostrade per l’Italia dopo il crollo di una lastra di cemento in una galleria ieri sulla A26 un crollo che per fortuna non ha avuto conseguenze per gli automobilisti di passaggio ma lascia allibito il governatore della Liguria Toti l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Tomasi proporrà di ampliare le esenzioni dei pedaggi per la rete autostradale Ligure gestita raspi controlli su tutti i 2000 viadotti sono praticamente conclusi assicurato attesa per il discorso di fine anno del capo dello Stato Sergio Mattarellaquale stasera Il presidente della Repubblica chiederà coesione dando senso la parola italiani Mattarella ha firmato ieri il decreto milleproroghe quello ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 11:10: romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Nettuno Spa, chiusa la liquidazione. Ora sarà cancellata dal registro delle imprese) è stato pu… -