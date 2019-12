Ultime Notizie Roma del 31-12-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano alla scadenza del suo impegno come presidente del consiglio Giuseppe Conte Non lascerà la politica Ma non fonderà un suo partito lo ha rivelato lo stesso premier un colloquio con Repubblica dopo questo intenso coinvolgimento non vedo un futuro senza politica spiegato ma la politica non è solo fondare un partito fare il leader di partito con te intanto prepara la ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio la denuncia dell’Unicef il 2019 conclude un decennio letale per i bambini in zona di conflitto con oltre 170.000 violazioni gravi verificate dal 2010 una media di oltre 45 al giorno riporta proprio uno studio dell’Unicef il numero di paesi in conflitto il più alto dall’adozione della convenzione sui ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è stata portata in camera mortuaria Madonna di Campiglio in provincia di Trento la salma dello scialpinista che ha perso la vita ieri mattina lungo lo scivolo ha poco sopra il rifugio tu che sulle Dolomiti di Brenta l’uomo originario di Tuenno 28 anni secondo quanto fa sapere se fosse attivo stava tradendo con Ramponi e piccozza e con gli ...

Pensioni Ultime Notizie - l’Inps propone un sistema a punti : cos’è? : Pensioni ultime notizie, l’Inps propone un sistema a punti, ma di cosa si tratta? Come sappiamo, per il 2020 una vera e propria riforma delle Pensioni non c’è stata. E dunque i lavori sono stati rimandati al nuovo anno per organizzare una riforma delle Pensioni in grado di superare la Legge Fornero garantendo pari diritti e opportunità a tutti i lavoratori. In particolare c’è il problema relativo a quota 100, la cui scadenza è ...

Ultime Notizie Roma del 30-12-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata da Francesco Vitale in studio blindata la squadra con la nomina annunciata di due ministri al posto di fioramonti Conte prepara la verifica di gennaio nuovo nodo la prescrizione che divide Movimento 5 Stelle PD intanto la sfida delle regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna e Calabria Bonacini presenta la lista Imola col sindaco Milanese sala Salvini da Bologna attacca Conte vive male ossessionato ...

