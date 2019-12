Tuttosport: Lobotka, il Napoli era d’accordo con lo slovacco da due anni (Di martedì 31 dicembre 2019) Non ci dovrebbero essere problemi per il trasferimento di Lobotka al Napoli, si punta addirittura a chiudere la trattativa con il Celta Vigo in giornata, secondo quanto riporta Tuttosport. Lo slovacco e il club azzurro sarebbero d’accordo già da due anni, ma in questi giorni le due società si sono messe al lavoro per limare la trattativa e trovare le cifre per il passaggio “Il candidato oramai unico è Stanislav Lobotka: il 25enne slovacco del Celta Vigo, è da 2 anni in parola con il club azzurro. L’agente Branislav Jasurek si è stretto la mano con il ds Giuntoli per un contratto di 4 anni e mezzo, da 2 milioni a stagione, bonus inclusi. Ora resta da chiudere la trattativa con il Celta Vigo. Giuntoli è in attesa di novità da New York, dove è andato per trascorrere il Capodanno, direttamente dalla voce di Maurizio Micheli, il caposcout del Napoli che da qualche giorno ... Leggi la notizia su ilnapolista

