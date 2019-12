“Tutto deciso, sono loro”. Sanremo, l’annuncio di Amadeus è arrivato: i cantanti in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Nelle scorse ore è scoppiata una bufera sulla possibile presenza al Festival di Sanremo della giornalista palestinese, Rula Jebreal. Molti utenti non hanno apprezzato questa indiscrezione perché vorrebbero personaggi italiani alla kermesse musicale. Era stato ‘Dagospia’ ad annunciare la partecipazione della donna: “Ogni sera ci saranno donne diverse: aggiungete alla lista Rula Jebreal”. E poi: “Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa, in un famoso hotel di Milano, la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston. Lei avrebbe dato la sua disponibilità. La partecipazione andrà in porto?”. Ora, però è arrivata la notizia che tutti attendevano da tempo. Il conduttore Amadeus ha infatti rivelato a sorpresa tutto il cast ufficiale dei cantanti in gara. (Continua dopo la foto) L’ufficialità dei nomi era in ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

