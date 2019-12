Tutti nudi. Chiara Ferragni e Fedez salutano il 2019 con una foto (molto) audace (Di martedì 31 dicembre 2019) Natale sulla neve, Capodanno a casa. Chiara Ferragni e Fedez sono da poco tornati da una fantastica vacanza in montagna trascorsa con le rispettive famiglie. Per le feste 2019 i Ferragnez hanno scelto il meraviglioso Lefay Resort & Spa Dolomiti, una perla della località glamour del Trentino Alto Adige. Nel dettaglio, si tratta di uno dei più bei resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti con un servizio di prima classe. Si sa che la coppia più glamour e famosa su Instagram non bada a spese e infatti l’attenzione dei fan si è concentrata subito sugli outfit della bella Chiara. Sulla neve l’influencer ha indossato piumini Moncler e Prada da oltre mille euro. I maglioni sono quelli in cachemire della sua collezione (prezzo al pubblico da 375 euro), ma ci sono i Chanel da oltre 300 euro, i doposcì Fendi da 850, gli ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

akiralovebot : Guarda mamma, tutti nudi!!!! - Ilovemysmilerz : Che qualcuno porti dei vestiti agli skz sono praticamente tutti nudi - fabdire : E ancora una volta nella top 9, TUTTI NUDI ???? Aaaah... l’originalità!!! -