Turista attaccata da uno squalo mentre nuotava alle Seychelles (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragedia sfiorata alle Seychelles. Una Turista francese di 45 anni è rimasta gravemente ferita in seguito ad un attacco di uno squalo durante una vacanza nella nota località turistica situata nell’Oceano Indiano. A dare la notizia, Dominique Mas, l’ambasciatore francese dello stato. L’incidente sarebbe accaduto la mattina di domenica 29 Dicembre 2019, intorno alle ore 7, sotto lo sguardo attonito di numerosi bagnanti. La donna avrebbe riportato delle ferite ad un braccio mentre nuotava al largo di Praslin, la seconda isola più importante dell’arcipelago. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale dove i medici l’hanno operata. L’ambasciatore francese avrebbe inoltre dichiarato che la donna, nonostante le ferite, non sarebbe in pericolo di vita. Turista attaccata da uno squalo In una nota l’ambasciata fa sapere che la donna si ... Leggi la notizia su notizie

