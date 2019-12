Turismo: Italia si consolida terza in Europa dopo Francia e Spagna (Di martedì 31 dicembre 2019) Milano, 31 dic. (Adnkronos) – L’Italia consolida il terzo posto in Europa nel Turismo, dopo Francia e Spagna, secondo l’Istituto Europa Asia (Europasia). Il Turismo è l’attività produttiva non strumentale più rilevante del Bel Paese e la sua tendenza naturale è verso la crescita ad un tasso medio annuo compreso fra il 2% ed il 3%. dopo una fase di sfasamento, durata fino al 2013 che, secondo i dati Istat, ha visto crescere il Turismo estero e decrescere quello nazionale, dal 2014 le tendenze si dono allineate nel segno positivo, cumulando i loro effetti.Anche nel 2019, il trend positivo è continuato, confermando la collocazione dell’Italia al terzo posto in Europa dopo Francia e Spagna. Mentre, nella classifica mondiale mantiene il quinto posto: al terzo gli Usa ed al quarto la Cina. Sulla stessa linea il secondo periodo clou dell’anno, dopo le ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

