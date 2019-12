Turchia, la smentita della Difesa sulle 50 bombe nucleari in arrivo in Italia: «Notizie infondate» (Di martedì 31 dicembre 2019) Nessun trasferimento di ordigni nucleari sarebbe in programma dalla Turchia alla base americana di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. Dopo le Notizie circolate nei giorni scorsi, a fare chiarezza è il ministero della Difesa che definisce l’annuncio «privo di fondamento». In una nota il dicastero ha inoltre sottolineato come «ogni aspetto relativo alla postura “nucleare” in seno alla NATO viene discusso collegialmente fra tutti i Paesi membri». L’ipotesi, riportata nei giorni scorsi in un articolo del Gazzettino e del Fatto Quotidiano, è stata ventilata dal generale della Nato Chuck Wald in un’intervista di qualche tempo fa all’agenzia Bloomberg. Il militare, parlando dei difficili rapporti tra Stati Uniti e Turchia, aveva citato la necessità di ricollocare le testate: «Idealmente – aveva detto – la loro nuova destinazione ... Leggi la notizia su open.online

giovamartinelli : @MaragnoThomas E, comunque, è appena giunta (ovvia) smentita ufficiale da Ministero della Difesa. A dimostrare, anc… - ItalianPolitics : Come scritto qui a IP 8-9 ore fa, sarebbe stato assai improbabile: nel pomeriggio di oggi dalla Presidenza della… -