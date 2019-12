Turchia, arrestati cinque miliziani dell’Isis: pianificavano un attentato per capodanno (Di martedì 31 dicembre 2019) cinque presunti miliziani dello Stato Islamico sono stati arrestati ad Ankara, la capitale turca, con l'accusa di progettare un attentato durante la notte di capodanno. Lo ha riferito l'agenzia di stampa 'Anadolu', precisando che i sospetti sono di nazionalità straniera e legati a esponenti del gruppo estremista in Siria e Iraq. Leggi la notizia su fanpage

