Trump sulla sparatoria in Texas: “Legge sulle armi ha evitato il peggio” (Di martedì 31 dicembre 2019) Il presidente americano ha reso grazie anche ai parrocchiani che hanno difeso i fedeli. “Incidente durato sei secondi”, ha scritto Trump su Twitter. Gli Stati Uniti sono ancora scossi per la sparatoria avvenuta in Texas. Un uomo armato ha aperto il fuoco durante una cerimonia nella chiesa di White Settlement. Il bilancio parla di tre … L'articolo Trump sulla sparatoria in Texas: “Legge sulle armi ha evitato il peggio” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

pairsonnalitesF : IT | #Stigmabase — Trump invita reverendo omofobo a incontro ONU sulla depenalizzazione dell'omosessualità… - pairsonnalitesF : IT | Desk — Trump invita reverendo omofobo a incontro ONU sulla depenalizzazione dell'omosessualità: Trump invita r… - passionescatto : RT @delletidi: Se dovete leggere un [1] articolo sulla fine del decennio, che sua questo. Grazie @zafesova -