Trump ha fatto un casino con un singolo retweet (Di martedì 31 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è riuscito – come spesso gli capita – a causare un terremoto col suo seguitissimo account Twitter: gli è bastato condividere un singolo messaggio, nella fattispecie un tweet col nome del presunto whistleblower che ha creato le precondizioni per il suo impeachment. Il tweet in questione – postato da un account apparentemente automatizzato che condivideva senza sosta gli slogan Trumpiani, @Surfermom77 (ora disabilitato) – conteneva la presunta identità del funzionario che la scorsa estate ha deciso di denunciare l’ormai famigerata telefonata del presidente americano col suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in cui il primo prometteva al secondo favori internazionali in cambio di indagini sulla famiglia di Joe Biden, fiero avversario di Trump. Da questa segnalazione è poi ... Leggi la notizia su wired

