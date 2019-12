Trono Over, Pamela Barretta incinta? I fan notano il pancino sospetto (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo l’addio al Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta è in dolce attesa e aspetta un bambino dal suo Enzo? Ecco cosa succede. Paola Barretta, come va con Enzo dopo l’addio al Trono Over? Una storia travagliata quella tra la bellissima Pamela Barretta ed Enzo Capo all’interno degli studi del Trono Over di Uomini e Donne. Ma alla fine i due hanno abbandonato il programma di Maria De Filippi tenendosi per mano, pronti a cominciare una vita insieme fuori dagli studi. Ma come vanno le cose fuori dal programma? Stando alle numerose stories che la coppia pubblica su Instagram, sembra che la loro relazione proceda a gonfie vele. Alcune cose, però, sembrano non essere assolutamente cambiate, come la gelosia di Enzo, che manifesta anche nei commenti ad alcuni post. Intanto impazza il gossip su una presunta gravidanza di Pamela: ecco tutto ciò che c’è da ... Leggi la notizia su velvetgossip

ZambaitiAndrea : @Ri_Ghetto Niente sul fatto che dovremo sorbirci anche per la settimana sanremese Alberto Urso, e che quindi, di co… - CostantiniChia : #uominiedonne Rita, ex partecipante del trono over, ha scritto due commenti sotto l'ultimo post di Juan Luis - SammersWord : Ma durante le festività come cazzo sopravviviamo senza il trash del trono over? #uominiedonne -