Tragedia a Chieti: muore investita da un Suv sulle strisce pedonali (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragedia sulle strade abruzzesi in provincia di Chieti: una donna è stata investita e uccisa da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce. L’incidente è avvenuto a Lanciano nella serata del 30 dicembre. Secondo le primissime informazioni la donna avrebbe origini tunisine, mamma di due figli e separata dal compagno italiano. Per la 54enne travolta non c’è stato nulla da fare. I soccorsi giunti rapidamente sul posto, infatti, ne hanno constatato subito il decesso. Sul luogo del tragico investimento sono arrivati anche i carabinieri di Ortona che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La strada è rimasta bloccata per ore. Chieti, investita da un Suv Una donna di 54 anni di origini tunisine è stata investita da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali a Lanciano, in provincia di Chieti. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri di Ortona, giunti ... Leggi la notizia su notizie

