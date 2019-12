Traffico Roma del 31-12-2019 ore 17:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) Traffico INCOLONNATO SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA Roma CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA TRIONFALE PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO FANI IN CENTRO SI RALLENTA PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA IN PROSSIMITÀ DI VIA LUISA DI SAVOIA NELLA ZONA DEL CIRCO MASSIMO CHIUSAAL Traffico VIA DEI CERCHI PER LA FESTA DI Roma OGGI TUTTE LE LINEE DELLA METROPOLITANA SARANNO ATTIVE FINO ALLE 2,30 DEL PRIMO GENNAIO. PER LE LINEE DI SUPERFICIE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21, IN SERVIZIO FINO ALLE 2 .30 LA NAVETTA MA13 CHE COLLEGA LE STAZIONI CHIUSE DELLA METRO A CORNELIA E BALDO DELGI UBALDI SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI: DALLE 2.30 E SINO ALLE 8, ATTIVE ESCLUSIVAMENTE LE LINEE NM IN SOSTITUZIONE DELLA METROPOLITANA E DELLA FERROVIA REGIONALE Roma-LIDO. PER AVERE ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2019 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Traffico Roma del 31-12-2019 ore 16:30 - #Traffico #31-12-2019 #16:30 -