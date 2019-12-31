Traffico Roma del 31-12-2019 ore 14:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA SULLA VIA TIUSCOLANA TRA VIA VITTORIO OCCORSIO E VIA DI TORRE SPACCATA DIREZIONE CENTRO Traffico RALLENTATO IN VIA BOCCEA TRA LARGO GREGORIO X111 E PIAZZA DEI GIURECONSULTI TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI DAL GRANDE RACCORDO ANULARE A VIA SANTI COSMA E DAMIANO NELLE DUE DIREZIONI FINO ALLE 16, IN CENTRO, SI SVOLGE LA NONA EDIZIONE DELLA GARA PODISTICA “WE RUN ROME”, IL PERCORSO PREVEDE PARTENZA E ARRIVO IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA, ATTRAVERSANDO, TRA LE ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI. PREVISTE CHIUSURE LUNGO IL PERCORSO DI GARA. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ... Leggi la notizia su romadailynews
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