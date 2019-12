Traffico Roma del 31-12-2019 ore 11:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN CITTà, QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO A Roma NORD SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E TRA IL GRA E VIA DI GROTTARO SSA. Traffico RALLENTATO ANCHE ALLE PORTE DI Roma EST SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGATA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA. AD OSTIA, ZONA LIDO PONENTE, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via Isole del Capo Verde IN Prossimità DI Via Isole Salomone IN PROGRAMMA Tra le 13 e le 16, in Centro, la nona edizione della gara podistica “We Run Rome”, ALLA QUALE Parteciperanno circa 10 mila atleti. Partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla, ATTRAVERSANDO, TRA LE ALTRE, PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR E VIA DEI FORI IMPERIALI. GIà CHIUSA la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla; Da MEZZOGIORNO SCATTERà LA chiusura delle carreggiate laterali E Dalle ore 13.30 chiusure ... Leggi la notizia su romadailynews

