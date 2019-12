Traffico Roma del 31-12-2019 ore 08:30 (Di martedì 31 dicembre 2019) REGOLARE E SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. IN PROGRAMMA Tra le 13 e le 16, in Centro, la nona edizione della gara podistica “We Run Rome”, ALLA QUALE Parteciperanno circa 10 mila atleti. Partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla, ATTRAVERSANDO , TRA LE ALTRE, Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via del Tritone, Via Nazionale, Via Cavour E Via dei Fori Imperiali. GIà CHIUSA la corsia centrale di Viale delle Terme di Caracalla; Da MEZZOGIORNO SCATTERà LA chiusura delle carreggiate laterali E Dalle ore 13.30 chiusure lungo il percorso di gara. Nell’area del Circo Massimo la “Festa di Roma” in occasione del Capodanno. Per ragioni di sicurezza, dalle 19 circa l’area dell’evento verrà pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo ... Leggi la notizia su romadailynews

