Traffico Roma del 31-12-2019 ore 07 | 30

CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, UNICA ECCEZIONE IL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL'ANELLO, CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA. Tra le 13 e le 16, in Centro, si svolgerà la nona edizione della gara podistica "We Run Rome" a cui parteciperanno complessivamente circa 10 mila atleti. Partenza e arrivo saranno in viale delle Terme di Caracalla. già chiusa VIA DEI CERCHI. Dalle 19 di questa sera alle 6 di domani mattina, alla Garbatella, per lasciare spazio ad un concerto in piazza Sauli verranno chiuse al Traffico via Paddino, piazza Sauli e via Rho. Nell'area del Circo Massimo la "Festa di Roma" in occasione del Capodanno. Per ragioni di sicurezza, dalle 19 circa l'area dell'evento verrà pedonalizzata, con chiusure tra via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, via ...

