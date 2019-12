Toyota - La nostra intervista a Massimiliano Loconzolo (Di martedì 31 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, la Toyota ha immatricolato in Italia 84.523 vetture, con un incremento dell1,84% rispetto allo stesso periodo dellanno precedente e una quota pari al 4,76%. Ecco che cosa ci ha raccontato Massimiliano Loconzolo, fleet & used senior manager della Toyota Italia. In un comparto che ha visto aumentare di mese in mese la quota dimmatricolazioni intestate alle imprese, con una progressione soprattutto del noleggio a lungo termine, ha spiegato, la Toyota ha registrato negli ultimi tre anni una crescita delle vendite nel segmento delle flotte aziendali, diventando stabilmente uno dei player più importanti del settore.Primo bilancio. I risultati dei primi otto mesi del 2019, prosegue il manager, hanno confermato, con oltre 15.300 unità, il trend dello scorso anno. A trainare le vendite è sempre la nostra gamma full hybrid electric: oggi la domanda ... Leggi la notizia su quattroruote

