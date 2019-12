Torino, il consigliere leghista rivendica di essere razzista e poi si scusa: “Ho solo la terza media” (Di martedì 31 dicembre 2019) Torino, consigliere leghista rivendica di essere razzista e poi si scusa Aldo Casalicchio è consigliere comunale della Lega nel comune di Rivoli, in provincia di Torino. L’uomo, 74enne, ha affisso per le strade della città alcuni volantini contro Papa Francesco. Di per sé la notizia non farebbe scalpore se non fosse per il contenuto dei volantini: “Don Paolo Farinella ha sigillato le porte di San Torpete, a Genova, dice, non siamo più nella cristianità. Noi razzisti lo diciamo da decenni. In questi giorni di festa ho sentito il Papa preferire i migranti ai fedeli cattolici, quindi questi sono i risultati”. Casalicchio rivendica dunque il suo essere razzista e motiva la scelta con le nuove intenzioni del Papa troppo disposto a difendere i migranti a dano dei fedeli cattolici. La Lega di Rivoli ha preso le distanze dalle parole di Casalicchio e ha cercato di ... Leggi la notizia su tpi

