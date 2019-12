Tolo Tolo, tre motivi per andare a vedere il nuovo film di Checco Zalone. E tre motivi per non andarci (Di martedì 31 dicembre 2019) Tre motivi per cui vale la pena vederlo 1 – Per una volta non abbiamo un film di Checco Zalone con in scena solo Checco Zalone a sfrangarci gli zebedei per un’ora e mezza nello snocciolare tutte le battute possibili, immaginabili su tasse, fisco, previdenza sociale, burocrazia. Insomma il momento bar, quello del tizio al bancone che attacca e non finisce più, che ti ammorba di tutta la sua spassosissima sagacia da chi la sa più lunga, in Tolo Tolo si disperde (senza esagerare, sia mai) in qualcosa di più completo, allargato, profondo (senza esagerare, sia mai) del protagonista prisma monologante, e tutto il resto è noia. Insomma Tolo Tolo ha più respiro cinematografico di un qualsiasi Sole a catinelle o Cado dalle nubi. Si chiama maturità artistica (senza esagerare, sia mai) ed è un punto a favore di Zalone che, ovviamente, non ha bisogno di nulla da nessuno. Ma il dato c’è e si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Tolo Tolo, tre motivi per andare a vedere il nuovo film di Checco Zalone. E tre motivi per non andarci - Noovyis : (Tolo Tolo, tre motivi per andare a vedere il nuovo film di Checco Zalone. E tre motivi per non andarci) Playhitmu… - TutteLeNotizie : Tolo Tolo, tre motivi per andare a vedere il nuovo film di Checco Zalone. E tre motivi per… -