Tisane detox per sgonfiarsi subito dopo le feste (Di martedì 31 dicembre 2019) Tisana al finocchio, anice e cuminoTisana di zenzero, curcuma e limoneDecotto di porro, aglio, cipolla, ginepro e limoneTisana di tarassaco, cardo mariano e malvaDecotto di semi di linoPer smaltire gli eccessi delle feste natalizie e contrastare gonfiore e pesantezza oltre alla dieta e all’attività fisica è importante assicurare al corpo la giusta idratazione. Oltre a bere tanta acqua possono essere d’aiuto le Tisane. «Quelle detox in particolare aiutano a sbarazzarsi delle tossine in eccesso e favoriscono il drenaggio dei liquidi. Sostengono poi il lavoro degli organi emuntori, come l’intestino, il fegato, i reni, la pelle e i polmoni, deputati all’eliminazione delle scorie accumulate durante pranzi e cenoni» spiega Simona Grossi, biologa nutrizionista e naturopata. Ma quali sono le erbe e le piante più utili in questi casi? «Finocchio, tiglio, equiseto, ma anche betulla e ginepro ... Leggi la notizia su vanityfair

