Tiro con l’arco, un 2020 spartiacque per l’Italia. Va superata la tagliola delle qualificazioni olimpiche (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Tiro con l’arco italiano si appresta a vivere un 2020 di grande passione in cui saranno due gli appuntamenti chiave da non fallire: la tappa di Coppa del Mondo a Berlino (21-28 giugno) ed i Giochi Olimpici di Tokyo (24 luglio-1 agosto). Nel primo caso i due terzetti azzurri saranno chiamati in causa nell’ultima occasione utile per strappare il pass olimpico nella gara a squadre (permettendo all’Italia di schierare tre atleti anche nell’individuale), mentre il Team Mixed tricolore (e di conseguenza un atleta per entrambi i sessi nelle rispettive gare individuali) si è già qualificato per il Giappone grazie alla medaglia d’oro conquistata da Mauro Nespoli e Lucilla Boari agli European Games 2019 di Minsk. Il preolimpico di Berlino rappresenta di fatto uno spartiacque per il Bel Paese, che proverà a qualificare entrambe le squadre per la quarta Olimpiade ... Leggi la notizia su oasport

