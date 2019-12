The Witcher di Netflix supera The Mandalorian e diventa la più richiesta serie TV al mondo (Di martedì 31 dicembre 2019) A quanto pare Netflix ha trovato il suo prossimo successo globale, ovvero la serie TV The Witcher.The Witcher, basato sulla serie di romanzi fantasy dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, è la serie TV più richiesta al mondo su tutte le piattaforme, almeno secondo la società di dati Parrot Analytics. La classifica dell'azienda si basa su "espressioni della domanda", la sua unità di misura TV standardizzata a livello globale, l'impegno e il pubblico che ha visto o vuole vedere la serie.Lo spettacolo, che è arrivato su Netflix il 20 dicembre, ha superato la serie "Star Wars" di Disney Plus, "The Mandalorian", come lo spettacolo più importante del mondo tra la settimana che va dal 22 al 28 dicembre. The Witcher è stato anche lo spettacolo più importante negli Stati Uniti, con quasi 127 milioni di persone interessate rispetto a "The Mandalorian" che ha registrato 115 milioni di persone ... Leggi la notizia su eurogamer

