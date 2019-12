The Lord of the Rings: Gollum è il protagonista della nuova cover di EDGE (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo avervi proposto le ultime votazioni assegnate da EDGE ad alcuni titoli, tra cui Death Stranding, è arrivato il momento di scoprire chi sarà il protagonista della nuova copertina della rivista.Ebbene, la cover del numero 341 di EDGE è interamente dedicata alla nuova avventura narrativa di Daedalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum.Il gioco, incentrato sul celebre personaggio della saga de Il Signore degli Anelli, dovrebbe arrivare nel 2021 su PC e console non specificate. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

