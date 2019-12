The Kolors, chi sono: storia, successi, curiosità sulla famosa band (Di martedì 31 dicembre 2019) The Kolors sono tra i fenomeni musicali del 2019 anche se, in realtà, strizzano l’occhio agli anni ’80. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro. The Kolors sono un noto gruppo musicale italiano nato a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) … L'articolo The Kolors, chi sono: storia, successi, curiosità sulla famosa band è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

pauspeace : RT @LaGio___: Sto già pensando ai duetti quindi Elettra Lamborghini duetterà con Gue o Sfera, mentre Elodie potrebbe avere Marra (non andrà… - selishardliquor : RT @laurafinocchi: @Iperborea_ l'unica differenza dai nomi preannunciati è che c'è Alberto Urso e che non ci sono ne Bersani e ne i The Kol… - paroleesogni : @silviawoot Ma Bersani ho letto che è in dubbio con i the kolors -